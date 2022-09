Carcere di Ivrea, 25 indagati tra agenti e medici per falsi e per pestaggi ai detenuti

Violenze, omissioni e verbali falsificati per nascondere i segni dei pestaggi che vedeva come vittime alcuni detenuti del carcere di Ivrea (Torino). Sono 25 gli iscritti al registro degli indagati dalla procura generale di Torino accusati di lesioni e falsi aggravati. Come anticipato dal quotidiano 'La Stampa' tra questi ci sono agenti di polizia penitenziaria e medici dell'istituto. Una decina i casi, su cui vogliono fare luce i procuratori Giancarlo Avenati Bassi e Carlo Maria Pellicano, titolari del fascicolo. Sarebbero avvenuti tra il 2015 e il 2016 ed erano stati segnalati dal garante dei detenuti. Carcerati che venivano picchiati frequentemente con calci, pugni e manganellate. E quando le vittime finivano in infermeria, sempre secondo l'accusa, i medici producevano falsi documenti in cui si attestava che le feriti e i lividi erano frutto di "scivolamenti". Nei verbali, sempre per giustificare le ferite, gli agenti parlavano di autolesionismo.

L'indagine era stata avviata dalla Procura di Ivrea e inizialmente riguardava due episodi, per cui la stessa procura eporediese aveva chiesto l'archiviazione. Archiviazione che è stata invece avocata dal procuratore generale, Francesco Saluzzo.

"Antigone - sottolinea l'avvocata Simona Filippi, che per l'associazione segue il contenzioso legale - era venuta a sapere di diversi casi di presunte violenze e aveva presentato alcuni esposti alla Procura di Ivrea, territorialmente competente, anche a seguito delle denunce presentate dal Garante comunale della città piemontese. Nei mesi successivi - sottolinea Filippi - abbiamo registrato un sostanziale immobilismo da parte della Procura eporediese che portò a ben due richieste di archiviazione a cui ci opponemmo. Proprio a seguito di quello che, a nostro rilievo, era un mancato esercizio dell'azione penale, chiedemmo l'avocazione delle indagini al Procuratore generale presso la Procura di Torino che, a due anni di distanza, avrebbe emanato questi avvisi di Garanzia".

Nell'atto dell'accusa - come riporta anche La Stampa - si legge che Hamed, uno dei detenuti il cui caso Antigone aveva segnalato con un esposto e ora oggetto delle indagini, fu picchiato con pugni e calci da sette agenti. In due gli tenevano ferme le braccia. Gli altri menavano. E il medico di turno della casa circondariale continuava a sorseggiare il caffè delle macchinette automatiche. Non un cenno, non un intervento per fermarli. Nemmeno una comunicazione al direttore come sarebbe stato suo dovere.

"Anche se i fatti in oggetto, se confermati, si riferiscono pienamente alla fattispecie di tortura - dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone - questo reato non è stato contestato poiché non ancora presente nel codice penale al momento della presentazione degli esposti e dell'apertura delle indagini. Fortunatamente oggi questo reato c'è e ci consente di perseguire pienamente chi commette questi crimini, nonostante ci sia ancora chi ritiene che sia di impedimento ai poliziotti nello svolgimento del proprio lavoro, tanto da avanzare la richiesta di abolizione o ampia modifica della fattispecie penale. In attesa che si giunga alla verità processuale, speriamo presto per evitare prescrizioni, in questo momento di campagna elettorale chiediamo a tutte le forze politiche di esprimersi intorno a questo e, soprattutto, rispetto a quello che deve essere la pena in una società democratica", conclude il presidente di Antigone.