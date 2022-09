Carlo III al Parlamento: "Elisabetta II è stata un modello per tutti i principi viventi"

Anche parlando al Parlamento Carlo III mostra un nuovo volto. Un re capace di toccare la corde del cuore e - chissà - di accorciare di qualche passo in più le distanze con i sudditi, per quanto nel rispetto del fragile equilibrio che regge al giorno d'oggi una monarchia: chiamata ad adeguarsi ai tempi senza perdere quel margine di sacralità e di ossequio alla tradizione oltre il quale rischia di smarrire la sua ragion d'essere. Piacciono nel Regno Unito, a dispetto dello scetticismo delle attese (e forse di qualche pregiudizio consolidato), le prime uscite pubbliche e le prime parole di Carlo III in veste di sovrano. Il suo discorso d'esordio alla nazione raccoglie consensi unanimi sui media, colpiti anche dall'accoglienza affettuosa della folla al suo arrivo con la neo regina consorte Camilla a Buckingham Palace. Fatta di sorrisi, selfie, messaggi di condoglianze e scambi di battute a cui l'ex eterno erede si è concesso di buon grado, accettando persino un baciamano e l'abbraccio di un'ammiratrice in piazza. Manifestazioni di familiarità che alla sua amatissima madre Elisabetta - pur divenuta in 70 anni di regno più ben accessibile dei predecessori - sarebbe stato inimmaginabile consentire: nel nome della regola secondo cui un monarca ha da essere intoccabile. Gesti estemporanei a parte, è stato però il King's Speech di ieri a fare breccia oltre le aspettative. Il suo tono pacato, la scelta di entrare nel personale, di non nascondere le emozioni sono apparsi genuini ai più. E sono stati promossi a pieni voti il giorno dopo un po' da tutti i giornali, di qualsiasi orientamento. A cominciare dalla citazione tratta da Shakespeare con cui Carlo - commosso fino alle lacrime - ha voluto chiudere il discorso dicendo addio alla sua "darling Mama", dopo aver evocato l'immagine di un "lungo viaggio" verso il ricongiungimento nell'Aldilà con il "dear late Papa". "May flights of angels sing thee to thy rest", ha mormorato con un filo di voce parafrasando l'ultimo saluto di Orazio ad Amleto morto: "Buona notte, dolce principe, voli d'angelo t'accompagnino cantando al tuo riposo". Parole che il Daily Express, fra i tabloid, ha deciso di fissare addirittura nel suo titolo di prima pagina, come a farle proprie a nome di un Paese in lutto per la scomparsa della sua sovrana dopo 70 anni di regno. I progressisti Guardian e Daily Mirror, hanno preferito da parte loro sottolineare in apertura come meritevole di lode l'impegno solenne ed esplicito preso da Carlo III - in continuità con la dedizione al dovere riconosciuto a Elisabetta II - a "servire" il Paese, la gente comune e la forma costituzionale moderna dell'istituzione monarchica con "lealtà, rispetto" e persino "amore". Impegno consapevole di un re tanto maturo, a due mesi dal 74esimo compleanno, quanto "sincero e sorprendentemente intimo", secondo il Times, voce tradizionale della maggioranza silenziosa dell'isola. Un re - fa eco il Telegraph - in grado con questi primi passi di far percepire anche la voce "del cuore".