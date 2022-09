Carlo III lascia Clarence House e licenzia i dipendenti

Un centinaio di dipendenti del Re Carlo a Clarence House rischiano di perdere il lavoro: lo hanno saputo con una lettera, ricevuta proprio mentre stavano lavorando alla cerimonia di proclamazione dell'ex principe dopo la morte della madre, regina Elisabetta II.

Il Guardian riferisce che la notizia è stata data ai dipendenti lunedì, con la motivazione che una riduzione del personale è "inevitabile" dato il cambiamento di ruolo per Carlo e Camilla e che si stanno cercando soluzioni alternative. Secondo il quotidiano, a rischio sarebbero in particolare i segretari particolari, l'ufficio finanziario, il team responsabile per la comunicazione e il personale domestico.

Hanno ricevuto la lettera firmata dal principale aiuto del Re, Sir Clive Alderton, durante la cerimonia di commemorazione alla cattedrale di St Giles, due giorni fa a Edimburgo. "Tutto il personale ha lavorato fino a tardi ogni notte da giovedì, per poi ricevere questa notizia. La gente era visibilmente scossa", ha dichiarato una fonte al Guardian.