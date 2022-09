Caro scuola: tra libri e zaini la spesa per studente può arrivare fino a 1300 euro

Milioni di studenti in diverse regioni italiane sono ai blocchi di partenza in questi giorni per la ripresa del nuovo anno scolastico. Un rientro in presenza caratterizzato però anche da un aumento dei costi per il materiale: l’acquisto di libri e cancelleria può costare alle famiglie fino a 1.300 euro. Il Codacons registra incrementi medi dei listini del +7%.

Per l’associazione dei consumatori, alla base dell’aumento dei prezzi ci sono i maggiori costi di produzione in capo alle imprese del settore determinati dal caro-energia, oltre alla crisi delle materie prime che ha fatto salire sensibilmente le quotazioni di alcuni prodotti come la carta o il tessile.

Stando ai dati raccolti, l’aumento maggiore in ambito scolastico riguarda la carta: una risma di fogli potrebbe arrivare a costare tra il 10% e il 30% in più mentre per la piccola cancelleria come penne, matite e gomme il rincaro atteso oscilla tra il 5% e l'8%.

Se si comprassero solo prodotti di marca, il Codacons ha stimato che la spesa per il corredo scolastico completo per l’intero anno arriverebbe a 588 euro a studente, a cui va aggiunto il costo per libri di testo e per il materiale tecnico.

Per i libri di testo infatti, il costo varia a seconda della scuola e del grado di istruzione ma in generale la spesa rientra tra i 300 e i 600 euro l’anno a studente. Stesso discorso per il materiale tecnico come compassi, righe e squadre, goniometri, dizionari, che possono far lievitare la spesa complessiva fino a 1.300 euro a studente.

Prezzi alti, che salgono esponenzialmente se il materiale scolastico è “griffato” e quindi firmato da youtuber, influencer e celebrità del web o prodotti ufficiali delle squadre di calcio. Questa è la vera tendenza per l’anno scolastico 2022/2023: per acquistare questi prodotti i ragazzi e le loro famiglie spendono cifre fuori mercato.

Per uno zaino griffato si arriva a spendere oltre 200 euro; un astuccio firmato completo, dotato di penne, pennarelli, matite e gomme, costa fino a 60 euro mentre un diario di marca raggiunge quest'anno la soglia dei 30 euro.

In linea di massima, la spesa per il materiale scolastico aumenta proporzionalmente all’aumento del grado scolastico: per uno studente delle scuole superiori le cifre aumentano rispetto a quelle per un alunno di elementari e medie. Per garantire loro tutto il necessario, molte famiglie acquisteranno libri di testo usati e il corredo scolastico dai mercatini.