Casa Bianca: Biden dovrà prendere le misure del prossimo premier italiano

"Chiunque diventerà il nuovo primo ministro italiano, il presidente'' americano Joe Biden ''dovrà avere una conversazione precoce e prendere le misure di quella persona'', oltre che ''stabilire cosa questo significherà''. Lo ha detto un Alto funzionario della Casa Bianca parlando con i giornalisti a margine dei lavori dell'Assemblea generale dell'Onu.



Gli Stati Uniti non temono una situazione da "fine del mondo" in Italia dopo le elezioni e non pensano ci sarà un cambiamento di linea dell'Italia riguardo la guerra in Ucraina. "Non crediamo - ha detto un rappresentante della Casa Bianca, rispondendo alle domande dei giornalisti italiani, a margine dei lavori dell'Assemblea generale Onu - che, al di là dei risultati delle elezioni, l'Italia uscirà dalla coalizione che sostiene l'Ucraina".



"Questo non significa che sarà esattamente lo stesso che con Draghi. Ma pensiamo che questa narrativa da 'fine del mondo' sulle elezioni italiane non corrisponde con le nostre aspettative su cosa accadrà".