Casa Bianca: la decisione sull'aborto in Arizona è catastrofica

Dura presa di posizione della Casa Bianca in merito alla decisione di un giudice dell' Arizona che ha stabilito di ripristinare un divieto di aborto che risale al 1864 e che vieta l'interruzione di gravidanza dopo la 15esima settimana, anche in caso di esigenze sanitarie critiche, stupri e incesto. La decisione comprende anche una pena detentiva fino a 5 anni per chi dovesse aiutare una donna ad abortire. Una scelta definita "catastrofica e pericolosa" da Karine Jean-Pierre, portavoce dell'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden.

"La sentenza di ieri in Arizona è pericolosa e riporterà le donne dell'Arizona indietro di più di un secolo, a un'epoca prima che l'Arizona fosse addirittura uno Stato", ha dichiarato Jean-Pierre in un comunicato che aggiunge: "Le potenziali conseguenze di questa sentenza sono catastrofiche, pericolose e inaccettabili".

Anche la vice presidente Kamala Harris ha commentato come vergognosa e pericolosa questa decisione.