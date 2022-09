Emergenza energetica, Cingolani: "Da ottobre termosifoni giù di un grado e un'ora in meno al giorno"

Da ottobre i termosifoni saranno abbassati di un grado - da 20 a 19 - e tenuti accesi un'ora in meno al giorno. E questo non varrà solo nelle case - per i riscaldamenti centralizzati - ma anche negli edifici pubblici. A confermarlo il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, nel corso dell'informativa sul piano di risparmio per il gas che sta tenendo durante il Cdm in corso a Palazzo Chigi.

E continuano a crescere gli stoccaggi di gas in Italia. Lo certifica la piattaforma Gie-Agsi che indica un nuovo +0,23% di immagazzinamento nelle ultime 24 ore. Una crescita che porta il dato totale relativo a due giorni fa, l'ultimo disponibile, all'81,93%. L'obiettivo fissato da Cingolani è del 90% entro l'inverno.

Per quanto riguarda le pompe di benzina, secondo quanto comunicato dal Mite, ieri Cingolani insieme a al ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco hanno firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 5 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.