Domenica scatta "L' Eroica". In provincia di Siena torneranno bici e divise di un tempo

Bici di ultima generazione, realizzate con materiali sempre più leggeri e performanti; divise tecniche sfornate dopo ricerche complesse, raffinate condotte da specialisti: progressi fondamentali anche per il mondo del ciclismo , ma sono armentari che in questo caso potranno restare a casa. Perché lo spirito de “L' Eroica” è tutt'altro: non è una gara infatti, ma una manifestazione cicloturistica in larga parte su strade bianche. Nata da un'idea di Giancarlo Brocci, lanciata nel 1997 in provincia di Siena, chiama a raccolta in sostanza tutti gli appassionati del ciclismo di un tempo, quello anteriore all'87. Maglie di lana d'ordinanza; requisiti da rispettare per le biciclette da corsa con cui ci si presenta al via: telaio in acciaio, leve del cambio sul tubo obliquo, fili dei freni esterni alle leve, pedali con gabbietta, ruote con minimo 32 raggi e cerchi a profilo basso.

Domenica 2 ottobre, dalle 9.40, torna “L'Eroica”. Partenza da Gaiole in Chianti, sono 5 - di lunghezze variabili - i percorsi proposti: dai 32 km della "Passeggiata", ai 209 km del "Lungo", con 115 km di strade bianche e 5 ristori.

Una manifestazione, un impatto visivo, una cornice paesaggistica evidentemente imperdibili. Sarà possibile vederla dalle 9.40 su Rai Sport + HD e in streaming su rainews.it e Rai Play-