In Cina scene che non avremmo immaginato contro il metodo "zero Covid" del governo

Non siamo abituati. Guardate bene le scene riprese in questo video, sono le proteste dei cittadini cinesi contro l'operazione “zero Covid” del governo cinese a Shenzhen.

Questo è uno dei tanti filmati che circolano sui social media in questi giorni. Decine di persone avanzano al grido: "Togliete il lockdown", mentre file di poliziotti in camice, mascherine e visiere cercano di contenerli. Proteste, spintoni, lancio di bottiglie contro gli agenti. Niente a che fare con l'ordine asettico visto in passato, come se la misura fosse ormai colma e la politica scelta a Pechino cominci a mostrare le sue crepe.

Una situazione inedita. Durante la protesta, gli agenti hanno innalzato uno striscione con la scritta: "Vi preghiamo di collaborare perché la polizia sta facendo rispettare la legge". Ma niente da fare, la rivolta di allarga a macchia d'olio, ora nei distretti di Xinzhou e Huaqiangbei, sempre a Shenzhen. Le proteste sono esplose dopo che i funzionari hanno ordinato ai residenti di tre distretti di rimanere chiusi in casa, mentre la città di oltre 18 milioni di abitanti martedì ha registrato solo 10 infezioni. I controlli della polizia sono capillari e nei tre distretti di Futian, Luohu e Longgang, almeno 14 "aree ad alto rischio" sono state chiuse. Altri 15 quartieri sono stati individuati a medio rischio, il che significa che i residenti possono camminare solo all'interno dei loro condomini. È improbabile che le misure vengano alleggerite, anche perché il 16 ottobre si terrà il congresso del Partito Comunista Cinese, nel quale il presidente Xi cercherà di ottenere un terzo mandato come segretario generale. E nessuno vuole mettere in discussione una politica che ha dato i suoi frutti. A fronte di qualche costo sociale, un invidiabile successo dal punto di vista della diffusione dei virus e della tenuta economica del Paese. La politica del zero-Covid significa, lo ricordiamo: blocco delle persone all'interno del loro appartamento, lunghe quarantene, test di massa svolti condominio per condominio. All'inizio di quest'anno, un blocco di due mesi a Shanghai, dove vivono più di 25 milioni di persone, aveva provocato carenze alimentari e morti per mancanza di accesso alle cure mediche. Adesso quella esemplare disciplina sembra venuta meno e i social, seppur sempre sotto controllo, cominciano a registrare i focolai della protesta.