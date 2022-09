Allarme Confindustria: dal boom del gas possibile impatto su Pil -3,2%, "528mila disoccupati"

L'industria italiana messa "alle corde" da una miscela di elementi in campo che ne mettono a dura prova "la resilienza". Secondo il Centro studi di Confidustria, l'impatto del prezzo record del gas sull'economia italiana - unito alla crescita dell'inflazione, ed i tassi in crescita - "potrebbe valere fino al 3,2% del Pil, nel biennio 2022-23": secondo gli industriali, questo potrebbe portare ad una crescita della disoccupazione "-528mila occupati".

Con il prezzo del gas, fino a fine 2023 a 235 euro per megawattora (il valore medio registrato ad agosto) l'impatto per l'economia italiana - rispetto alla media di prezzo di 99 euro, dei primi 6 mesi del 2022 - è stimato da Confindustria "in una minore crescita del Pil del 2,2%. Mentre "con il prezzo a 298 euro per megawattora - e cioè il livello medio atteso dai cosiddetti "futures", i titoli del gas - la riduzione nel biennio "sarebbe del 3,2%". Ai due scenari, conseguirebbero da 383mila a 582mila occupati in meno.

"Resilienza industria è alle corde"

Il Centro studi di Confindustria, nella sua "Congiuntura flash" di settembre, sottolinea che "la resilienza dell'industria è alle corde, dopo troppi mesi di impatto del caro-energia sui margini delle imprese: soffriranno gli investimenti". Per gli imprenditori "l'inflazione record erode il reddito delle famiglie e minaccia i consumi, protetti (in parte e non per molto ancora) dal risparmio accumulato: i tassi rialzati dalla Bce daranno un ulteriore impulso recessivo".



Eurozona: verso una brusca frenata

Allargando lo sguardo l'ufficio studi degli imprenditori stima una "brusca frenata per l'Eurozona", se nel "secondo trimestre il Pil europeo è cresciuto ancora (+0,8%, dopo il +0,7% del primo semestre) - continua il Centro studi - forti criticità rischiano di arrestare l’espansione nei prossimi mesi. I fattori che portano in basso le stime:

"Spinta dai prezzi energetici, l’inflazione è ai massimi (+9,1% annuo in agosto) e potrebbe frenare i consumi delle famiglie, principale traino dell’economia finora", a cui si aggiunge - così Confindustria - "la fiducia delle imprese industriali che ha continuato a ridursi in agosto, specie in Francia e Germania, allungando un’ombra sugli investimenti".



L'abnorme rincaro del gas e i rischi di carenza sui volumi hanno un impatto pesante sull'Italia e gli altri paesi europei, importatori di gas - l'analisi del Centro Studi - e frenando le altre economie ciò penalizza ancor più l'Italia, attraverso un minore export".

Tre stime, riguardo l'incidenza sui costi delle imprese, gli effetti del balzo del prezzo e la possibile carenza, "possono aiutare a capire la gravità del problema".



