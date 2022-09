Armenia-Azerbaigian, 135 soldati uccisi al confine. Lo spettro del gas sull'annoso conflitto

Dopo una settimana di sanguinosi scontri al confine tra Armenia e Azerbaigian, si piangono le vittime. L'Armenia ha dichiarato oggi che il numero dei suoi soldati morti con l'Azerbaigian è salito ad almeno 135. Lo ha detto il primo ministro armeno Nikol Pashinyan in una riunione di gabinetto, dopo i peggiori combattimenti dal 2020. "Purtroppo non è la cifra definitiva. Ci sono anche molti feriti". A ben guardare ci sarebbero delle similitudini con l'altra guerra più vicina all'Europa, perchè uno dei due stati, forse l'Azerbaigian, ha lanciato per primo l'attacco in territorio armeno, un attacco su vasta scala con bombardamenti sia su infrastrutture militari che civili, compresi droni e artiglieria. Il 13 settembre sono stati 105 i soldati armeni uccisi diversi i civili feriti. A essere maggiormente coinvolte negli scontri le città di Goris, Sotk e Djermouk in Armenia, e i distretti azeri di Dashkesan, Kelbajar e Lachin. La buona notizia è che la tregua è arrivata entro le 72 ore trovando il plauso della comunità internazionale, a cominciare dall'Onu, Usa e Turchia: "Accogliamo con favore la cessazione delle ostilità tra Azerbaigian e Armenia. Gli Stati Uniti restano impegnati a promuovere un futuro pacifico e prospero per la regione del Caucaso meridionale", ha scritto su Twitter il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Il timore, però, è che il cessate il fuoco non duri.



Rainews24 Un'immagine del conflitto Armenia Azerbaigian di mercoledì scorso

Le tensioni mai sopite lungo la contesa frontiera tra i due Stati si sono acuite la scorsa settimana, quando l'Armenia ha accusato l'Azerbaigian di aver ucciso uno dei suoi soldati, in uno scambio di colpi di artiglieria nell'Est del Paese; accuse respinte da Baku che le ha definite "una menzogna". Sul fragile accordo pesano ora anche gli accordi recenti sul gas. Lo scorso luglio la presidente Ursula von der Leyen si recò nel Paese per stringere la mano a Ilham Aliyev, il leader dell’Azerbaigian, arrivato al potere nel 2003 dopo 10 anni di governo incontrastato del padre, la sua famiglia governa da 30 anni il paese, cercando di tenersi stretta l'autocrazia che la sostiene. Quella stretta di mano si è tradotta in aumento del 30% delle esportazioni di gas dai giacimenti azeri all’Europa attraverso il Tap: 10-12 miliardi di metri cubi diretti in Grecia e Italia entro il 2022 per sostituire le forniture russe. Inoltre, Bruxelles e Baku sono sulla buona strada per finanziare il raddoppio del gasdotto transadriatico”. A Mosca che da sempre monitora il conflitto, non sfugge l'importanza strategica della regione: il presidente russo Vladimir Putin durante il vertice della Sco a Samarcanda, salutando la nascita di "nuovi centri di potere" nel mondo, ha incontrato anche Aliyev. Ma anche Yerevan ha chiesto il suo aiuto per la cessazione delle ostilità.