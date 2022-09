Il Consiglio europeo contro l'annessione russa delle regioni ucraine: "Violati i diritti basici"

“Respingiamo fermamente e condanniamo inequivocabilmente l’annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson”.

E’ quanto affermano in una nota congiunta i membri del Consiglio Europeo dopo il discorso con cui Vladimir Putin ha ufficializzato l’annessione delle quattro regioni dell’Ucraina alla Russia.

I leader dei paesi Ue hanno aggiunto: “Indebolendo deliberatamente l’ordine internazionale basato sulle regole e violando palesemente i diritti fondamentali dell’Ucraina all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale, principi fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale, la Russia sta mettendo a rischio la sicurezza globale”.

“Non riconosciamo e non riconosceremo mai -prosegue la nota- i referendum illegali che la Russia ha progettato come pretesto per questa ulteriore violazione dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, né dei loro risultati falsi e illegali. Non riconosceremo mai questa annessione illegale. Tali decisioni sono nulle e non possono produrre alcun effetto giuridico di sorta".