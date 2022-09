Coppa Davis 2022: l’Italia a Bologna celebra i 100 anni dalla sua prima apparizione nel torneo

L'Italia in Coppa Davis inizia la sua avventura nel 1922 sui campi in erba di Roehampton, storico circolo nei pressi di Wimbledon, dove una debole ed inesperta squadra azzurra viene battuta dai padroni di casa. Negli anni successivi ancora tante sconfitte, intervallate da sporadici successi su avversari di secondo piano come il Portogallo e l'Olanda.

La svolta arriva però nel 1928, quando la guida della squadra azzurra di Coppa Davis viene affidata al Barone Uberto de Morpurgo. Con lui nella doppia veste di capitano- giocatore, con Giorgio de' Stefani e con il doppista Placido Gaslini, l'Italia ha per la prima volta una formazione competitiva: nel 1928 e nel 1930 gli azzurri vincono il tabellone europeo per poi arrendersi nella finale interzone agli Stati Uniti. Nel 1932 ancora una finale europea, poi un lungo periodo opaco intervallato dal secondo conflitto mondiale.

Dopo la riammissione nel tabellone di Coppa Davis, Cucelli e Marcello Del Bello, a cui si aggiungeranno il fratello Rolando e Fausto Gardini, raggiungono una semifinale interzone (1949) e una finale interzone (1952).

Ci si avvicina a grandi passi all’era di Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola protagonisti di un decennio culminato in due finali consecutive nel 1960 e 1961. La prima raggiunta dopo aver rimontato uno svantaggio di 2-0 nei confronti degli Stati Uniti nella finale interzone di Perth, la seconda conquistata a Roma con un secco 4-1 sempre ai danni degli americani. In entrambe le occasioni fu la fortissima Australia di Rod Laver, Roy Emerson e Neale Fraser a fermare la corsa degli azzurri in finale.

Cresce in quegli anni il celebre quartetto composto da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli, capace di conquistare quattro finali in cinque anni, compresa quella vittoriosa di Santiago (1976). Le altre sarebbero arrivate nel '77 (in Australia), '79 (Usa) e '80 (Cecoslovacchia). Il formato della Coppa Davis era diverso da quello attuale. Le squadre partecipanti, divise in 56 nazioni, erano organizzate in blocchi, tra cui emergevano 32 squadre della zona europea, 12 della zona asiatica e 12 della zona americana. Dalle quattro zone (Europa divisa in due), dunque, sarebbero emerse 4 vincitrici, in grado di affrontarsi in semifinale e in finale.

La finale del 1976

La finale della Coppa Davis del 1976, tra Cile e Italia, fu giocata in un clima critico dal punto di vista ideologico e politico; dopo il rifiuto, da parte dell’Unione Sovietica, di disputare l’incontro contro il Cile, in Italia si parlò a lungo della possibilità di boicottare l’incontro, che si sarebbe tenuto in Cile. Uno degli elementi sul tavolo era che la sfida tra le due nazionali era stato organizzato all’interno dello stadio nazionale del Cile, luogo che era stato adibito a campo di concentramento per gli oppositori politici. Per questo motivo, diversi partiti e gruppi politici hanno spinto affinché la sfida non si disputasse.

Alla fine, il governo Andreotti ha deciso di lasciare la parola alla federazione italiana del tennis, che spinse per la partecipazione dell’Italia. Nella partita del doppio Panatta e Bertolucci indossarono una maglietta rossa In segno di protesta come raccontato anche nel documentario che racconta quella finale storica. L’Italia vinse la sfida per quattro a uno, lasciando l’unica vittoria al Cile, nel match finale con il risultato già acquisito da parte della nazionale italiana.

La sua settima finale, l'unica disputata in Patria, l'Italia l'ha raggiunta nel 1998, venendo sconfitta dalla Svezia a Milano. Appena un anno e mezzo dopo, però, la stessa squadra che era arrivata alla finale fu protagonista della retrocessione nel Gruppo 1, dove la ringiovanita Nazionale di capitan Barazzutti fu protagonista nel settembre 2005 e in quello 2006 di due avvincenti e sfortunati spareggi-promozione contro la Spagna di Rafael Nadal prima a Torre del Greco e poi a Santander e fu bloccata nel 2007 da una sconfitta in Israele. Il 2008 è l’anno del successo dell’Italia nello spareggio contro la Lettonia (3-2) per restare nel Gruppo I.