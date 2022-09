Coppa Davis, Italia-Croazia oggi alle 15 in diretta streaming su Rainews.it

L'Italia del tennis oggi in campo alla ricerca della qualificazione alle fasi finali di Coppa Davis. Convocati Sinner, Berrettini, Musetti e la coppia di doppio Fognini-Bolelli. Si parte alle 15 contro l'insidiosa Croazia, il confronto avverrà tra i numeri due delle rispettive nazioni, e successivamente la sfida tra i migliori in classifica. Infine il match di doppio, che si disputerà anche in caso di 2-0 per una Nazione. La Croazia non avrà il suo n°1, l'ex campione degli US Open, Marin Cilic. Il tutto sarà in live streaming qui su Rainews.it.

Lo scorso anno Italia e Croazia si erano affrontate a Torino. Borna Gojo battè Lorenzo Sonego, e non bastò lo sforzo di Jannik Sinner per bilanciare: Metkic e Pavic prevalsero su Sinner e Fognini. La Croazia perse poi in finale contro la Russia.

In totale la Croazia, dall'indipendenza dalla Jugoslavia, ha giocato quattro finali di Coppa Davis, vincendone due (2005 e 2018).

La fase finale di questo torneo è in programma dal 21 al 27 novembre.