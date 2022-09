Coppa Davis, la Gran Bretagna gioca in lutto per la morte della Regina Elisabetta

Gioca in lutto la squadra nazionale britannica nel torneo di Coppa Davis. In campo il 14 settembre contro gli Stati Uniti a Glasgow, nel rispetto di linee guida nazionali pubblicate sul sito della LTA (Lawn Tennis Association). Non vi è obbligo di annullare o posticipare eventi e incontri sportivi, ma si raccomanda un atteggiamento di rispetto.

La Regina Elisabetta II è stata patrona della LTA per molti anni, ha incontrato i giocatori nel 2007.

Il lutto proseguirà fino alla fine della giornata dei funerali di stato confermati per lunedì 19 settembre.

Per rendere omaggio a Sua Maestà è stato previsto un minuto di silenzio a ogni giornata di gioco e l'esecuzione dell'inno nazionale. La squadra della Gran Bretagna indosserà nastri neri.