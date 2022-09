La Corea del Nord avrebbe lanciato in mare due missili balistici dalla costa orientale

A quanto sembra la Corea del Nord avrebbe lanciato "diversi" missili balistici a corto raggio nel Mar del Giappone dalla costa orientale. "Quello che sembra essere un missile balistico è stato lanciato dalla Corea del Nord", ha dichiarato la guardia costiera nipponica ed in una seconda dichiarazione ha affermato che, apparentemente, era stato lanciato un secondo missile. Successivamente fonti provenienti dalla Corea del Sud hanno confermato il lancio dei due ordigni come riportato da Yonhap, l'agenzia di stampa nazionale di Seoul. Questi lanci non sono eventi isolati: questa settimana ve ne sarebbero stati "diversi", forse quattro in partenza dalla costa orientale.

Aumenta così la tensione nella penisola coreana: il lancio arriva dopo che Usa e Corea del Sud hanno tenuto l'Ulchi Freedom Shield, la più grande esercitazione militare congiunta degli ultimi cinque anni, e dopo che la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha visitato Seul nei giorni scorsi. Durante la sua visita, Harris si è recata al confine pesantemente militarizzato con la Corea del Nord come parte di un viaggio volto a rafforzare gli impegni di difesa tra Washington e Seul. La Corea del Sud ha annunciato che parteciperà alle manovre antisommergibile con Giappone e Stati Uniti per la prima volta dal 2017 e i funzionari hanno fatto sapere di avere indicazioni che Pyongyang potrebbe preparare un lancio di missili balistici da un sottomarino.