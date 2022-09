Covid, 17.550 nuovi casi e 89 morti in Italia nelle ultime 24 ore

Sono 17.550 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 17.574. Le vittime sono 89, in aumento rispetto alle 57 di ieri. I tamponi effettuati sono 149.497. Il tasso è all'11,7%, in aumento rispetto al 10,7%di ieri.

Sul fronte dei ricoveri i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 185, mentre nei reparti ordinari sono 4.150 (-149). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione.

Ha superato quota 22 milioni il numero dei casi di covid in Italia dall'inizio della pandemia: il totale oggi, in base ai dati sul contagio diffusi dal bollettino del ministero della Salute, è infatti di 22.004.612. I morti sono stati in tutto 176.098.