Covid, 17.574 i nuovi casi e 57 morti. Tasso di positività in calo al 10,8%

Sono 17.574 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 24.855. Le vittime sono 57, in calo rispetto alle 80 di ieri. I tamponi effettuati sono 163.107. Anche il tasso di positività è in calo al 10,8%, rispetto al 12,2% di ieri.

Dal bollettino quotidiano inoltre emerge un calo della pressione sugli ospedali italiani. Nei reparti ordinari, ci sono 160 pazienti in meno rispetto al giorno precedente. Nelle intensive, invece, il calo è stato di 1 paziente in meno. Nelle terapie intensive il totale dei ricoverati è di 184; sono 4.299 invece i ricoverati con sintomi.

Il calo di contagi e morti si registra in tutto il mondo ma i segnali di miglioramento non devono indurci ad abbassare la guardia sulla malattia. Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus invita a non abbandonare le cautele: "Il calo dei casi e dei decessi Covid segnalati nel mondo sta continuando e questo è molto incoraggiante. Nonostante questi dati la scorsa settimana è morta con Covid una persona ogni 44 secondi. Potreste essere stanchi di sentirmi dire che la pandemia non è finita. Ma continuerò a dirlo fino a quando non lo sarà. Il virus non svanirà semplicemente".

La regione con il maggior numero di nuovi casi oggi è la Lombardia con 2.733, davanti a Veneto (+2.182), Emilia Romagna (+1.596), Campania (+1.539) e Lazio (+1.512). Il numero dei casi totali da inizio pandemia sale a 21.987.295.