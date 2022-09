Covid: 23.161 casi e 93 morti. La positività sale al 12,6%

Sono 23.161 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore contro i 6.415 di ieri e i 24.855 di martedì scorso. I tamponi processati sono 184.211 (ieri 57.519) con un tasso di positività che sale dall'11,2% al 12,6%.

I decessi di oggi sono 93 (ieri 33), per un totale da inizio pandemia di 176.335. Le terapie intensive scendono di 13 unità (ieri -4) ed ora sono 163, con 10 ingressi del giorno; in calo di 121 unità (ieri +66) i ricoveri ordinari, per un totale di 3.868.

Questi i dati che emergono dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.