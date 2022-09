Covid, i dati del 28 settembre: 36.632 i nuovi casi e 44 decessi

Oggi sono 36.632 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore contro i 44.878 di ieri e i 21.190 di mercoledì scorso. I tamponi processati sono 198.918, ieri erano stati 243.421, con un tasso di positività che rimane stabile al 18,4%. I decessi di oggi sono 48, 16 in meno di ieri che erano stati 64, che portano il totale delle persone che hanno perso la vita per il Covid da inizio pandemia a quota 177.024. Le terapie intensive salgono di 11 unita' (ieri -2) ed ora sono 139; i ricoveri ordinari sono 62 in piu' (ieri +192), per un totale di 3.715.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Dal 1 ottobre non ci sarà più l'obbligo di mascherine su bus, metro e treni, e in ospedali, ambulatori medici e Rsa.

