Covid, in Italia 21.190 nuovi casi e 46 morti. Tasso di positività al 12,7%

Secondo l'aggiornamento odierno dei dati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, nelle ultime 24 ore si sono registrati 21.190 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 166.500 tamponi effettuati. 46 i decessi.

I nuovi casi sono in lieve aumento rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, mercoledì 14 settembre, quando erano stati 18.854.



Il tasso di positività (rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti) si attesta al 12.7% contro l'11% di 7 giorni fa.



Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 3.562 pazienti, con una diminuzione di 83 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 146, con una diminuzione di 4 unità. In isolamento domiciliare si trovano 409.545 persone, 877 in meno nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 21.629.024 persone, in aumento di 22.102 unità.



Il totale delle persone attualmente positive in Italia è di 413.107, cioè 960 in meno rispetto all'ultimo rilevamento. I decessi sono 46 nelle ultime 24 ore per un totale di 176.715 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 22.218.846 (+21.190). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 166.500, cioè 40.934 in meno rispetto al giorno precedente.



Questi i dati relativi alle regioni:



Lombardia: 3.525 casi, 6 decessi

Veneto: 3.087 casi, 0 decessi

Lazio: 1.819 casi, 3 decessi

Campania: 1.791 casi, 3 decessi

Piemonte: 1.601 casi, 1 decesso

Emilia-Romagna: 1.555 casi, 4 decessi

Sicilia: 1.059 casi, 2 decessi

Toscana: 985 casi, 8 decessi

Puglia: 814 casi, 1 decesso

Abruzzo: 700 casi, 0 decessi

Friuli Venezia Giulia: 649 casi, 2 decessi

Calabria: 580 casi, 1 decesso

Marche: 567 casi, 1 decesso

Umbria: 484 casi, 9 decessi

Liguria: 478 casi, 1 decesso

P.A. Trento: 442 casi, 0 decessi

P.A. Bolzano: 403 casi, 0 decessi

Sardegna: 381 casi, 2 decessi

Basilicata: 167 casi, 0 decessi

Molise: 75 casi, 1 decessi

Valle d'Aosta: 28 casi, 1 decesso