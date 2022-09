Covid, i contagi scendono a 34.479. I decessi sono 38, stabile la positività al 18,8%

Sono 34.479 i nuovi contagi (tremila in meno rispetto ieri), con 183 mila tamponi (-15 mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute, che registra anche 38 decessi (+8) e un tasso di positività pressoché stabile al 18,8% (-0,1%).

In Lombardia sono 6.252 i nuovi positivi, in Veneto 4.819 e in Piemonte 3.391. I nuovi contagiati scendono a 441.944 (-34 mila), per effetto anche dei 68.638 pazienti guariti o dimessi nelle ultime 24 ore. Restano in isolamento domiciliare 437 mila pazienti, mentre 4.101 sono ricoverati nei reparti ordinari (+252) e 136 in terapia intensiva (-5).

Dimessi e guariti sono 21.848.242, mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 177.092. Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.467.278.

