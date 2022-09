Covid, il bollettino del 18 settembre: 12.082 nuovi contagi e 32 decessi

Sono 12.082 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 17.154 di ieri. I tamponi processati sono 97.091 (ieri 140.511) con un tasso di positività sostanzialmente stabile al 12,4% contro il 12,2% di ieri. I decessi di oggi sono 32, in calo rispetto ai 38 di ieri e ai 44 del giorno ancora precedente, per un totale da inizio pandemia di 176.578.

Le terapie intensive sono 7 in più (ieri +8) e diventano 157 con 13 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari scendono di 56 unità per un totale di 3.420.

Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale così a 22.161.016.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 10.946 contro i 15.833 di ieri per un totale da inizio pandemia di 21.556.384 mentre gli attualmente positivi diventano 428.054 in aumento di 1.103 rispetto a ieri; le persone in isolamento domiciliare sono 424.477.

E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute.