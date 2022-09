Covid: sono 8.259 i nuovi casi e 31 i decessi, lievi segnali di risalita della curva

Sono 8.259 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 12.082 di ieri ma soprattutto i 6.415 di lunedì scorso: primi segnali di risalita della curva, da verificare nei prossimi giorni.

I tamponi processati sono 67.416 (ieri 97.091) con un tasso di positività che dal 12,4% scende leggermente al 12,3%. I decessi di oggi sono 31 (ieri 32), per un totale da inizio pandemia di 176.609.

Le terapie intensive scendono di 6 unità (ieri +7) ed ora sono 151 con 6 ingressi del giorno; tornano invece ad aumentare i ricoveri ordinari, 73 in più (ieri -54), per un totale di 3.493.

Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 22.169.273. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 9.058 (ieri 10.946) per un totale che sale a 21.565.442. Gli attualmente positivi sono 832 in meno (ieri +1.103) e diventano 427.222 di cui 423.578 in isolamento domiciliare.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni e' la Lombardia con 2.243 contagi, seguita da Lazio (+815), Emilia Romagna (+731), Veneto (+677) e Campania (+609).