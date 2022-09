Covid, il bollettino del 4 settembre: 13.197 nuovi casi e 30 decessi

Sono 13.197 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 17.668 di ieri ma soprattutto i 17.647 di domenica scorsa.

I tamponi processati sono 111.946 (ieri 152.452) con un tasso di positività più o meno stabile che passa dall'11,6 all'11,8%. I decessi sono 30 (ieri 48), per un totale da inizio pandemia di 175.832. Salgono di 2 unità le terapie intensive (ieri -7) con 15 ingressi del giorno, per un totale di 190, mentre sono 57 in meno i ricoveri ordinari (ieri -189) per un totale di 4.573.

Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 21.938.269. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 18.181 (ieri 29.816) per un totale che sale a 21.159.271. Gli attualmente positivi sono 5.015 in meno (ieri -12.204) e diventano 603.166 di cui 598.403 in isolamento domiciliare.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi è anche oggi la Lombardia con 1.862 contagi, seguita da Veneto (+1.630), Campania (+1.346), Emilia Romagna (+1.241) e Lazio (+1.181).