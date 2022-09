Covid, il virus circola ancora, come affrontare l'autunno in sicurezza

Torna l'autunno, riaprono le scuole e si riaffacciano i timori su un possibile aumento dei contagi. Gli ultimi dati sull’andamento dell’epidemia sono confortanti, anche la situazione negli ospedali risulta sotto controllo.

Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma spiega "abbiamo deciso di togliere la mascherina a scuola e ora vediamo cosa succede, è una sorta di esperimento che però richiede tra 20 giorni una verifica sul piano epidemiologico. Ricordiamoci che il problema non sono i ragazzi ma il fatto che a casa possono avere familiari fragili e nonni molto anziani. Saranno anche tutti vaccinati ma un certo grado di rischio rimane".

"Con il nuovo protocollo della scuola abbiamo dei rischi calcolati ma c'è sempre una certo grado di imprevedibilità nel Covid - aggiunge Ciccozzi- Io non credo che avremo un picco di 100mila casi in autunno, ma comunque ci saranno dei momenti di risalita dei contagi che andranno gestiti, per questo dico che va anche bene togliere la mascherina a scuola ma serve sempre prudenza e capacità di analisi epidemiologica per evitare che la situazione sfugga di mano".

Cauto anche Massimo Andreoni, infettivologo all'Università di Roma "Tor Vergata" e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali: “Il virus sta ancora circolando anche se tra vaccini e contagi dovremmo aver creato una immunità nella popolazione abbastanza forte. Sempre che non arrivi una nuova variante." E aggiunge “Visto l’andamento epidemiologico e quello che è accaduto nei due anni passati, penso che l’obbligo della mascherina sui mezzi pubblici vada prorogato anche dopo il 30 settembre. E’ poco immaginabile dire oggi che a fine settembre ci sarà una riduzione della circolazione del virus tale da permetterci di togliere la mascherina”.

Il sottosegretario alla salute Andrea Costa invita a non fare allarmismi su eventuali ondate di Covid in autunno. "Oggi non c'è alcun elemento obiettivo che faccia pensare a scenari apocalittici". In ogni caso "l'esperienza maturata in questi due anni consente al governo di intervenire se necessario", aggiunge. Passando alla fase di convivenza con il virus, bisogna ora dare "meno importanza al numero dei contagi" e concentrarsi "su quello dei ricoveri, che sono in continua discesa", afferma. Il 30 settembre scade l'obbligo delle Ffp2 su bus, metro e treni. Nel governo il dibattito sul dopo è ancora in corso. "Sono tra quelli che crede si possano togliere. Vedremo quale sarà la sintesi", ha affermato.

Raccomanda cautela Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi. “Freddo, sbalzi termici e la ripresa della scuola potrebbero provocare un rialzo dei contagi. Il virus circola, manteniamo le abitudini di prevenzione. Attenzione anche ai virus influenzali. In più c’è sempre l'incognita varianti, anche se la Ba 2.75, la cosiddetta Centaurus, forse non riesce a schivare così tanto l'immunità dovuta a infezione e vaccini. Tutto questo insieme, salvo l'insorgenza di nuove mutazioni virali, ci porterà ad un andamento endemico, che possiamo considerare già in atto, vale a dire a una situazione di transizione tra la pandemia vera e propria e quella che sarà la convivenza col virus con onde che mi immagino come quelle di un sasso in uno stagno”.