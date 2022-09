Covid, Sileri: “In autunno pronto il vaccino aggiornato”

"Il Green Pass e l'obbligo appartengono a un momento storico preciso che ci ha aiutato a uscire dalla pandemia. Oggi non possono esserci timori di questo tipo". Ad affermarlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Il vaccino andrà raccomandato solo ai più fragili e a chi ha più di 60 anni. Anche l'obbligo di indossare la mascherina a scuola "fu deciso quando ancora non era possibile vaccinarsi", ricorda il sottosegretario. Tali misure "hanno avuto un ruolo importante in un periodo preciso e ci hanno portati ai buoni risultati di oggi". Sono ancora molti gli over 60 che non hanno fatto la quarta dose. "In autunno, probabilmente a settembre, rivela Sileri, dovrebbe arrivare un vaccino anti-Covid aggiornato, che andrà a coprire anche le varianti osservate negli ultimi mesi, ma chi ha più di 60 anni e i soggetti fragili deve fare la quarta dose prima: per loro aspettare vuol dire sottoporsi a un rischio inutile". Gli appartenenti a questa fascia "restano i più esposti ad ammalarsi con il rischio di ricovero", precisa. Il virus "continuerà a circolare e a diffondersi come tutti i virus influenzali", osserva il sottosegretario. "Siamo in una fase di transizione dalla fase acuta a quella di una comune influenza". Ma il Covid resta "la peggiore di tutte le influenze, quindi alcuni soggetti devono ancora proteggersi".

Sulla possibilità che si verifichino nuove ondate il sottosegretario afferma: "Io le definirei oscillazioni, non ondate. Sono del tutto normali, ma in Italia abbiamo fatto un buon lavoro, la gran parte delle persone hanno incontrato il virus in modo naturale o artificiale e si sono immunizzate. Inoltre i vaccini creati su ceppo originario di Wuhan hanno funzionato bene anche su tutte le varianti successive. L'ultima oscillazione non ha creato grandi problemi, né dovrebbero crearne quelle che arriveranno nelle prossime settimane. Andiamo verso l'endemia". Bisognerà ancora vaccinarsi? "I soggetti fragili e quelli che hanno più di 60 anni restano i più esposti ad ammalarsi con il rischio di ricovero. Accade anche per l'influenza mettendo sotto stress gli ospedali. Bisogna evitarlo con il vaccino". Un vaccino obbligatorio invece, secondo Sileri, non servirà.