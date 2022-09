Covid, via libera di Ema ai vaccini Pfizer e Moderna aggiornati contro Omicron

Dopo il via libera della FDA (Food and Drug Administration) in America, arriva anche il via libera dell'EMA (L'Agenzia europea per i medicinali) ai vaccini di Pfizer-Biontech (Comirnaty) e di Moderna (Spikevax) contro la variante Omicron.

Il comitato per i medicinali umani dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato di autorizzare due vaccini adattati per fornire una protezione più ampia contro il Covid-19.

"Gli studi hanno dimostrato che possono innescare forti risposte immunitarie contro Omicron BA.1 e il ceppo Sars-Cov-2 originale in persone precedentemente vaccinate", spiega l'Ema in una nota. "Gli effetti collaterali osservati con i vaccini adattati erano paragonabili a quelli osservati con quelli originali ed erano tipicamente lievi e di breve durata", ha aggiunto.