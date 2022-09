Croazia: scontro tra treno passeggeri e merci, morti e feriti

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Croazia provocando vittime e feriti. Secondo quanto riportano i media locali, un treno passeggeri e un treno merci, ieri sera, intorno alle 21.30, si sono scontrati a 100 chilometri da Zagabria, vicino la città di Novska, quasi ai confini con la Bosnia.

Secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno 3 morti, tra cui un macchinista e un capotreno e una decina di feriti. Quest'ultimi sono stati trasferiti in diversi ospedali della zona. Il numero delle vittime e dei feriti però sino a questo momento non è certo. Le ferrovie statali croate, hanno confermato la sciagura ma senza formulare un bilancio nemmeno provvisorio.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il treno passeggeri non si sia fermato a un segnale rosso di stop e abbia investito il merci mentre questo era fermo per un guasto. La collisione tra i due convogli è avvenuta tra le stazioni di Okucani e Nosvka. Il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, è stato sul posto dove sono in azione le squadre di soccorso: alcuni passeggeri sarebbero finiti sotto il convoglio.