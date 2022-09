Crolla la borsa di Mosca, più cari gas e petrolio

Dopo il discorso di Putin alla nazione è cresciuta l’irrequietezza sui mercati, con gli operatori che nel frattempo attendono le decisioni della Fed sui tassi. C’è paura che il conflitto in Ucraina possa intensificarsi, il gas e il petrolio hanno ripreso a correre. Ad Amsterdam il metano è in rialzo dell’8% a 210 euro al chilowattora, mentre il greggio sale di due dollari al barile tanto per il Brent e il Wti, indicati rispettivamente a 93 e 86 dollari.

Le borse europee sono positive, in particolare Milano e Londra, in crescita dello 0,80% circa. Piatte invece Francoforte e Parigi.

Si rafforza il biglietto verde statunitense con il cambio euro/ dollaro che scende a 0,99 e 25.