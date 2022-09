Cyberattacco alla compagnia telefonica Optus in Australia: compromessi di dati di milioni di utenti

Le autorità stanno intanto verificando la veridicità di un post che minaccia di vendere i dati online, se la Optus non pagherà un riscatto in un milione di dollari Usa. E la polizia federale ha rivelato di essere a conoscenza di segnalazioni secondo cui " dati rubati e credenziali di utenti Optus potrebbero essere in vendita attraverso una serie di piattaforme".

Optus non ha rivelato quanti dei suoi abbonati in Australia siano stati coinvolti dalla violazione, ma il ministro degli interni, Clare O'Neil, ha detto lunedì al parlamento che ha coinvolto 9,8 milioni di persone, di cui 2,8 milioni avevano perso "quantità significative di dati".

Le banche sono da tempo un obiettivo primario per i criminali informatici, e alcune di esse hanno già intensificato il monitoraggio di attività sospette. Un portavoce dell'Australian Banking Association ha detto che le banche stanno monitorando attentamente gli sviluppi, ma gli utenti Optus dovrebbero chiedere le informazioni più aggiornate dalla compagnia. "We will do whatever it takes (faremo tutto il possibile) per proteggere in nostri clienti", ha assicurato a sua volta una portavoce di Optus.

Optus è una filiale di Singtel, di proprietà di Singapore, ed è la seconda società di telecomunicazioni australiana, con circa 10 milioni di clienti.