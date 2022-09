Da Biden a Putin, da John a Jagger: numerosi i messaggi di cordoglio in onore della grande sovrana

Numerosi i messaggi di cordoglio - arrivati da ogni parte del mondo - per la morte della Regina Elisabetta II.

"Sua Maestà la Regina Elisabetta II è stata più di un monarca. Ha definito un'epoca": è l'inizio della dichiarazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, firmata assieme alla first lady, Jill." In un mondo in costante cambiamento, è stata una presenza stabile e una fonte di conforto e orgoglio per generazioni di britannici, tra cui molti che non hanno mai conosciuto il loro Paese senza di lei. L'ammirazione per la Regina Elisabetta II ha unito i cittadini di tutto il Commonwealth. I sette decenni del suo regno storico hanno testimoniato un'epoca di progressi umani senza precedenti e la marcia in avanti della dignità umana".

La Regina, continua la dichiarazione di Joe e Jill Biden pubblicata dalla Casa Bianca, "è stata una statista di ineguagliabile dignità e costanza che ha approfondito la fondamentale alleanza tra il Regno Unito e gli Stati Uniti. Ha contribuito a rendere speciali le nostre relazioni"."Abbiamo incontrato per la prima volta la Regina nel 1982, recandoci nel Regno Unito come parte di una delegazione del Senato. E siamo stati onorati che ci abbia offerto la sua ospitalità nel giugno 2021 durante il nostro primo viaggio all'estero come Presidente e First Lady, dove ci ha affascinato con la sua arguzia, ci ha commosso con la sua gentilezza e ha generosamente condiviso con noi la sua saggezza".

Truss: la Regina è stata la roccia su cui è stata costruita la Gran Bretagna moderna

La regina Elisabetta II è stata "la roccia su cui è stata costruita la Gran Bretagna moderna, lo spirito stesso della Gran Bretagna": lo ha detto la premier britannica, Liz Truss, che ha parlato all'esterno di Downing Street, poco dopo l'annuncio del decesso, descrivendo la morte della 96enne mornarca un "enorme shock per la nazione e il mondo"."Siamo tutti devastati", ha aggiunto.Truss, che è stato l'ultimo personaggio pubblico a incontrare la regina, martedì scorso, ha aggiunto che per lei è stata "un'ispirazione personale"; e che la sua devozione al dovere è stata un "esempio per tutti". La premier ha anche reso omaggio al suo successore, "Sua Maestà re Carlo III", invitando il Paese a unirsi per sostenerlo e offrirgli "lealtà e devozione". E ha terminato la nota con le parole che, ha detto, "la regina avrebbe voluto sentire. Dio salvi il re".

Macron: la ricordo come una Regina gentile

"La regina Elisabetta II ha rappresentato la continuità e l'unità della Gran Bretagna per oltre 70 anni. La ricordo come un'amica della Francia, una Regina gentile che ha lasciato un'impronta indelebile sul suo Paese e sul suo secolo". Il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato così su Twitter la dipartita della Regina.

von der leyen: è stata testimone della guerra e della riconciliazione in Europa

"E' con profonda tristezza che ho appreso della morte di sua maestà la Regina Elisabetta II. E' stata il capo di Stato più longevo al mondo e una delle personalità più rispettate in tutto il mondo. Porgo le mie più sentite condoglianze alla Famiglia Reale e al popolo britannico". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "E' stata testimone della guerra e della riconciliazione in Europa e oltre, e delle profonde trasformazioni del nostro pianeta e delle nostre società", ha ricordato. "E' stata un faro di continuità durante questi cambiamenti, non smettendo mai di mostrare una calma e una dedizione che hanno dato forza a molti. Possa riposare in pace", ha aggiunto la presidente della Commissione.

Putin: ha goduto per decenni dell'autorità sulla scena internazionale

La regina Elisabetta II "ha giustamente goduto per decenni dell'amore e del rispetto della sua nazione", ma anche "dell'autorità sulla scena internazionale". Lo ha scritto nel so messaggio di condoglianze al Re Carlo III il presidente russo Vladimir Putin.

Papa: rende omaggio al suo esempio di devozione al dovere

"Mi unisco volentieri a tutti coloro che piangono la sua scomparsa pregando per l'eterno riposo della defunta Regina e rendendo omaggio alla sua vita di ininterrotta fedeltà, e nel rendere omaggio alla sua vita di instancabile servizio per il bene della Nazione e del Commonwealth, al suo esempio di devozione al dovere, la sua ferma testimonianza di fede in Gesù Cristo e la sua ferma speranza nelle sue promesse". Così Papa Francesco nel telegramma di cordoglio inviato a Sua Maestà Re Carlo III, nel quale esprime il suo profondo dolore per la scomparsa di Elisabetta II.

Filippo di Spagna: una delle migliori regine di tutti i tempi

Secondo il Re Filippo VI di Spagna "la regina Elisabetta sarà ricordata come una delle migliori regine di tutti i tempi per la sua dignità, il senso del dovere, il coraggio e la devozione al suo popolo sempre e in ogni momento". Il Re ha parlato della morte della sovrana britannica in occasione delle celebrazioni, a Siviglia, per i 500 anni dal primo giro del mondo."Non è facile in questo momento trasmettere fedelmente i nostri profondi sentimenti, sia personali che familiari e istituzionali, di perdita per la sua assenza e di immenso rispetto per la sua figura e la sua carriera. Il Regno Unito e il mondo intero sono oggi in lutto. Ho già trasmesso a Sua Maestà il Re, a tutta la famiglia reale britannica e a tutto il popolo britannico i nostri sentimenti di dolore e di grande tristezza a nome di tutto il popolo spagnolo", ha dichiarato Filippo VI.

Erdogan: con tristezza apprendo della sua scomparsa

"E' con tristezza che ho appreso oggi della scomparsa della regina Elisabetta": è quanto si legge in un messaggio postato dal presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, sul suo profilo Twitter. "Le mie più sentite condoglianze alla famiglia reale, al popolo e al governo del Regno Unito, amichevole e alleato", scrive ancora Erdogan.

Obama: testimone della leadership appassionata di Sua Maestà

Nei sette decenni del suo regno, Elisabetta ha incrociato quattordici presidenti degli Stati Uniti, compreso Barack Obama che le regalò un iPod nel corso del loro primo incontro avvenuto nel 2011. E anche l'ex presidente e l'ex first lady Michelle hanno espresso oggi la loro gratitudine per essere stati testimoni della "leadership appassionata" di Sua Maestà.

Trump: regina sarà sempre ricordata per la fedeltà al suo paese

Commentando la scomparsa della Regina Elisabetta II d'Inghilterra, l'ex presidente Donald Trump ha osservato che "il suo regno storico ha lasciato una straordinaria eredità di pace e prosperità per la Gran Bretagna". La Regina, ha aggiunto, "sarà sempre ricordata per la sua fedeltà al suo Paese e l'incrollabile devozione ai suoi concittadini". Secondo Trump, il Re Carlo III, "che ho avuto modo di conoscere, sarà un Re grande e meraviglioso".

Paul McCartney: dio bendica la Regina Elisabetta

"Dio benedica la Regina Elisabetta II. Che possa riposare in pace. Lunga vita al Re". E' l'ultimo saluto, via Twitter, che l'ex Beatles Paul McCartney rivolge a Elisabetta II, scomparsa all'età di 96 anni.

Mick Jagger: la ricordo come la tanto amata nonna della nazione

"Per tutta la mia vita Sua Maestà, la Regina Elisabetta II è sempre stata lì. Nella mia infanzia ricordo di aver visto i momenti salienti del suo matrimonio in tv. La ricordo come una bellissima giovane donna, la tanto amata nonna della nazione. Le mie più sentite condoglianze vanno alla famiglia reale". Lo dice, su Twitter, il frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger.

Elton John: ha guidato il paese con grazia, decenza e un calore sincero e premuroso

"Insieme al resto della nazione, sono profondamente rattristato nell'apprendere la notizia della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta. Era una presenza stimolante che ha guidato il paese

attraverso alcuni dei nostri momenti più grandi e oscuri con grazia, decenza e un calore sincero e premuroso". Così Elton John ha ricordato la regina Elisabetta. "E' stata una parte importante della mia vita dall'infanzia fino ad oggi e mi mancherà moltissimo", ha aggiunto. Il cantautore è stato nominato cavaliere dalla regina nel 1998 per i servizi alla musica e le sue opere di beneficenza.