Due minuti di silenzio, i rintocchi del Big Ben, la sepoltura: i funerali della Regina ora per ora

"Sua Maestà il Re e la Famiglia Reale desiderano esprimere la loro più sincera gratitudine per i messaggi di condoglianze ricevuti da tutto il mondo. La Famiglia Reale è rimasta profondamente commossa per la risposta globale e l'affetto dimostrato nei confronti della Regina" guardando "la gente unirsi a loro per celebrare la perdita di Sua Maestà".

L'inno nazionale concluderà il servizio funebre di Stato verso le 12 ora locale, dopo due minuti di silenzio in onore di Elisabetta che seguiranno l'esecuzione di "Last post", l'omaggio ai caduti.

Ai funerali non presenzieranno solo personalità influenti e capi di Stato: ci saranno per esempio anche donne e uomini che hanno contribuito alla lotta alla pandemia di Covid-19 e volontari delle comunità locali.

Lunedì mattina, le porte dell' Abbazia di Westminster si apriranno alle 8:00 (le 09 in Italia) quando cominceranno a prendere posto le 2 mila persone invitate, tre ore prima dell'inizio delle esequie che cominceranno alle 11:00 (le 12 in Italia) .

Da Wellington Arch, il feretro proseguirà successivamente per il castello di Windsor per la cerimonia delle 16, quella riservata ai familiari e per la deposizione del feretro. Quando il carro funebre si allontanerà da Wellington Arch, la parata effettuerà un saluto reale e verrà suonato l'inno nazionale.

Che cosa accadrà ora per ora

6:00-8:30: all'alba dell'ultimo giornata di lutto nazionale, le Guardie del Re terranno la loro veglia finale presso la bara di quercia della regina. La cappella si chiuderà alle 8:30.

9:00: Il Big Ben suonerà i rintocchi in maniera nitida. Da questo momento in poi, il martello della campana sarà coperto da uno spesso cuscinetto di pelle per attutire i suoi colpi per il resto della giornata, in segno di rispetto verso il defunto monarca.

10:30: La bara della regina verrà trasportata dal Parlamento all'Abbazia di Westminster, spostata su un carro militare trainato da militari della Marina, invece dei cavalli. La processione, guidata da re Carlo, insieme ai membri della Famiglia reale, sarà accompagnata da militari e sarà simile a quella già vista per il funerale della principessa Diana e del principe Filippo. La bara arriverà alle 10:52 all'Abbazia e sarà trasportata all'interno.

11:00: nell'abbazia, ci saranno non meno di 2mila presenti. I funerali di stato saranno trasmessi in diretta tv, non solo nel Regno Unito, e si calcola che saranno visti da milioni di persone in tutto il momento (potrebbe diventare uno degli eventi dal vivo più visti nella Storia). Al termine del servizio, ci saranno due minuti di silenzio nazionale.

12:00-13:00: La bara sarà quindi posta nuovamente sul carro militare, prima che il corteo funebre reale si sposti solennemente attraverso Parliament Square, Whitehall, Constitution Hill, The Mall e Buckingham Palace, per arrivare a Wellington Arch alle 13:00.

13:00-16:00: La bara verrà riportata a Windsor, il castello dove la regina trascorse gran parte degli ultimi anni della sua vita, fino alla sua ultima dimora, presso la Cappella di San Giorgio, dove arriverà alle 15:15.

16:00: Inizia dunque il servizio di benedizione finale della salma, condotto dal Decano di Windsor. Prima dell'ultimo inno, la corona dello Stato imperiale, lo scettro e il globo verranno rimossi dalla bara dal gioielliere della corona. Quindi, alla fine del servizio, la bara verrà calata nella Royal Vault

19:00: re Carlo e i familiari più stretti partecipano a un servizio funebre privato, dove il monarca spargerà terra sulla bara.