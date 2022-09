Johnson e Truss dalla Regina: a Balmoral il passaggio di consegne

Per la prima volta nei 70 anni di regno di Elisabetta II il "passaggio di consegne" con la tradizionale cerimonia del “kissing hands” si terrà a Balmoral in Scozia e non a Buckingham Palace. La regina ha scelto di non tornare dalla sua annuale pausa estiva per la breve udienza, a causa dei persistenti problemi di salute che hanno compromesso la sua capacità di camminare e stare in piedi e l'hanno costretta e centellinare le apparizioni pubbliche, persino in occasione del Giubileo e della tradizionale cerimonia d’apertura del Parlamento.

Normalmente la cerimonia è un evento rapido, con il leader uscente e quello entrante che compiono un breve viaggio verso Buckingham Palace, nel centro di Londra. Ma sia Johnson, sia Truss dovranno affrontare un viaggio di andata e ritorno di 1.600 chilometri per raggiungere il castello nelle Highlands scozzesi.

Il primo ministro uscente rassegnerà formalmente le dimissioni prima di lasciare la residenza della sovrana. Quindi, la nuova premier incontrerà la Regina.

Il cerimoniale non prevede - come in passato quando era considerato segno di fedeltà alla Corona - che il nuovo premier baci effettivamente le sue mani. Il semplice fatto di essere ricevuti serve a convalidare la carica e non ha luogo alcuna interazione fisica. Del vecchio uso è rimasta solo l'espressione che figura anche nei documenti ufficiali.

Ad esempio, il 24 luglio 2019, quando al primo ministro Boris Johnson è stato chiesto di formare un governo, questo è stato l'annuncio: "La regina ha ricevuto in udienza l'onorevole Boris Johnson MP questo pomeriggio e gli ha chiesto di formare una nuova amministrazione. Il signor Johnson ha accettato l'offerta di Sua Maestà e ha baciato le mani al momento della sua nomina a Primo Ministro".

Si tratta di una cerimonia puramente formale, che segna l'inizio di una nuova era per il Paese.