Dati Covid di oggi: 6.415 casi, 33 morti

La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 778 davanti a Emilia Romagna (+746), Lazio (+741), Veneto (+671) e Campania (+595). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale così a 22.054.443.

I dimessi e guariti delle ultime 24 ore sono 15.558 (ieri 25.371) per un totale da inizio pandemia di 21.415.532 mentre gli attualmente positivi diventano 462.669, in calo di 9.180 unità rispetto a ieri (quando erano scesi di 13.090); le persone in isolamento domiciliare sono 458.504.

Scendono le terapie intensive (-4), mentre aumenta il numero di ricoveri (+66)