Dati Covid di oggi: 19.160 i nuovi positivi e 91 i decessi. Il tasso di positività scende al 12,1%

Sono 158.970 i tamponi processati oggi, il tasso positività scende al 12%, dal 13% di ieri. I ricoverati con sintomi sono 143 meno del giorno prima per un totale di 4.819 e diminuiscono anche le terapie intensive che sono in totale 195, 12 in meno di ieri. Sono 19.160 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia , e purtroppo 91 i morti, rispetto ai 68 di ieri. E' quanto emerge dai dati aggiornati sui contagi. Il conteggio dei casi dall'inizio della pandemia è 21.907.413 e il bilancio delle vittime 175.754.

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo

"Questa settimana torna a diminuire il numero di nuovi casi nel nostro Paese e l'incidenza si fissa a 243 per 100mila abitanti". Lo afferma Giovanni Rezza, Direttore generale prevenzione del ministero della Salute. "L'Rt - spiega Rezza - mostra alcune oscillazioni, c'è un leggero aumento a 0,81, ben al di sotto della soglia epidemica".