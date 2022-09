Diamond League. Tamberi vince a Zurigo con 2,34

Tornato in pista pochi giorni dopo il matrimonio, Gianmarco Tamberi, il campione olimpico azzurro di salto in alto, ha vinto la finale di Diamond League a Zurigo con la sua migliore misura stagionale: 2.34m, davanti allo statunitense Ju Vaughn Harrison, che ha superato la stessa misura ma commettendo un errore in più. "Gimbo" conquista dunque il "diamante" nel salto in alto (premio riservato ai vincitori di ogni specialità) per il secondo anno consecutivo.

Questa volta ci è riuscito al secondo salto, dopo aver sbagliato la primo tentativo sia a 2,27 che 2,32 (misura poi passata). Tamberi, 30 anni, portacolori delle Fiamme Oro, campione olimpico lo scorso anno a Tokyo e poche settimane fa oro europeo a Monaco di Baviera.

Nella storia mai nessun italiano era riuscito a vincere il “diamante” del circuito internazionale che, fino al 2009, si chiamava "Golden League". Gianmarco, trascinato dal pubblico svizzero, ha dato vita ad una gara emozionante al termine della quale ha preceduto Ju Vaughn Harrison e il canadese Django Lovett con 2,27.