Diritti sportivi, Dazn acquista la Eleven Group. Serie C e Basket fino al 2025

Dazn raggiunge l'accordo per "potenziali ricavi fino a 300 milioni di dollari": acquistata la Eleven Group - in cui è inclusa la Team Whistle "un fornitore di contenuti per social media". In Italia la Eleven detiene i diritti della serie C di calcio, ed il basket fino al 2025.



GettyImages Calcio, Dazn

La Eleven Group possiede "in dote" - nei vari paesi - di un mix di diritti in streaming: Formula 1 (Polonia), Uefa Champions League con le prossime tre stagioni della Premier League inglese in Portogallo. Fondata nel 2015, è una piattaforma dedicata allo sport che offre intrattenimento di livello mondiale ai tifosi di tutto il mondo e trasmette circa 65.000 ore di sport in diretta ogni anno.

Dai più grandi eventi sportivi del mondo al meglio delle competizioni locali, fino alla programmazione di contenuti originali. Sbarco nei contenuti social: 700 milioni di follower

Nell’accordo è incluso anche Team Whistle, un fornitore di contenuti per social media che si legge sempre nel comunicato, «garantirà una crescita dei ricavi di Dazn Group pari a circa 300 milioni di dollari all'anno». Team, è nella top ten dei media sportivi statunitensi stilata da ComScore, con oltre 700 milioni di follower.



