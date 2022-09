Le reazioni al discorso di Putin. Berlino: "Nuova escalation"; Usa: "Prova del fallimento"

I primi commenti internazionali dopo il discorso di Putin sono affidati a ministri ed ambasciatori, assenti i leader mondiali- sono quasi tutti a New York, all'Onu, dove forse, la mobilitazione di 300mila riservisti e la nuova minaccia nucleare di Putin, sarà probabilmente oggetto di un intervento più corposo. Nessuna menzione alla parte del discorso incentrata sull'arsenale atomico russo.

"Una nuova escalation" nell'aggressione all'Ucraina secondo il vice cancelliere tedesco, Robert Habeck, mentre gli Stati Uniti - così in un tweet l'ambasciatrice Usa a Kiev, Bridget A. Brink. Ribadiscono che "Continueranno a stare a fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario, una "ammissione che la sua invasione sta fallendo", il commento di Londra.