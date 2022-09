Dmitry Peskov: "Diamo il benvenuto a forze politiche aperte a un rapporto più costruttivo con Mosca"

Vladimir Putin mantiene la diplomatica distanza da capo di Stato e dice di voler rimanere fuori dagli "affari interni" dell'Italia. Affida però al suo portavoce, Dimitri Peskov, un messaggio chiaro: "Siamo pronti a dare il benvenuto a qualsiasi forza politica in grado di mostrarsi maggiormente costruttiva nei rapporti con Mosca". Così riporta la Tass.

Parole che possono sembrare un invito al nuovo governo, e a Giorgia Meloni in particolare, a limare le posizioni anti-russe e filo-ucraine ribadite da Fratelli d’Italia in campagna elettorale. Cercando, forse, uno spiraglio tra le posizioni meno oltranziste sulle sanzioni tra i partiti della colazione vincitrice. Lega in prima fila.

Mentre gli Usa, per ora, restano alla finestra limitandosi a ricordare la forte partnership con Roma e a sottolineare "di essere ansiosi di lavorare" con il nuovo governo "sugli obiettivi condivisi", la speranza di Mosca su un cambio di passo nella politica estera trova sponda anche a Pechino. Il tema è un altro, Taiwan, ma il fine è lo stesso. "Ci auguriamo che il nuovo governo italiano continui ad aderire a una politica positiva e pragmatica nei confronti della Cina, collaborando con noi", è il messaggio del ministero degli Esteri cinese. Che si rivolge, indirettamente, a Giorgia Meloni, esortando "le persone rilevanti in Italia" a riconoscere "l'elevata sensibilità della questione di Taiwan", evitando di inviare "segnali sbagliati" alle forze secessioniste.

Parole che arrivano dopo alcune dichiarazioni della leader di FdI in cui, oltre a bocciare l'adesione alla Nuova via della Seta - "non la rinnoverei, fu un grosso errore", ha detto in un'intervista all'agenzia Cna di Tapei - aveva annunciato che "Taiwan sarà una questione fondamentale per l'Italia", definendo "inaccettabili" le minacce della Cina sull'isola.