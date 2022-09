Docente costringe studentessa iraniana a tagliarsi una ciocca di capelli

Un docente di un liceo di Roma avrebbe imposto a una studentessa di origine iraniane il taglio di una ciocca di capelli, esortandola a esprimere solidarietà alle donne iraniane, che in questi giorni protestano dopo la morte di Mahsa Amini.



Il professore rischia una sanzione disciplinare . A quanto apprende l'Adnkronos, la scuola - un istituto del centro di Roma - ha già avviato un procedimento disciplinare nei confronti del docente coinvolto nel caso, mentre l'Ufficio scolastico regionale segue la vicenda.



''L'episodio che riguarda la giovane studentessa iraniana va verificato ma, se vero, sarebbe una forma di bullizzazione inaccettabile'', ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.



Quello dell'insegnante che ha tagliato la ciocca di capelli a una studentessa iraniana ''è un atteggiamento che si concilia poco con il diritto-dovere degli insegnanti a formare gli studenti. Se per ogni manifestazione che succede all'esterno noi interveniamo in maniera così plateale è chiaro che l'unica cosa che otteniamo è che queste questioni diventino divisive. La scuola ha bisogno di pacatezza e di saggezza non ha bisogno di elementi divisivi''. Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma, Mario Rusconi, commentando il caso accaduto in una scuola superiore della Capitale.



"Condanniamo questo gesto perché priva la ragazza della sua indipendenza di pensiero e di azione, oltre ad averla esposta anche al pubblico ludibrio in classe. Alla violenza non si risponde con altrettanta violenza". Così Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alle Scuole Città metropolitana di Roma e Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata Pari opportunità, Politica sociale, Cultura, Città metropolitana di Roma.