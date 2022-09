Donald Trump e tre dei suoi figli accusati di frode

La procuratrice generale di New York Letitia James ha presentato una causa civile presso il tribunale di Manhattan, accusando l'organizzazione Trump di "numerosi atti di frode e false dichiarazioni" nella preparazione dei bilanci dal 2011 al 2021. Secondo James, l'ex presidente Usa avrebbe gonfiato la sua ricchezza di miliardi di dollari per aiutare la sua società a ottenere condizioni finanziarie favorevoli sulle transazioni, tra cui tassi di interesse più bassi e coperture assicurative più convenienti. La denuncia di oltre duecento pagine nomina anche i figli adulti di Trump, Donald Jr, Eric e Ivanka, oltre a dirigenti di lunga data della società, tra cui l'ex direttore finanziario Allen Weisselberg.

La Trump Organization gestisce hotel, campi da golf e altre proprietà immobiliari in tutto il mondo ed è stata oggetto di indagine da parte di James per più di tre anni. La procuratrice, democratica, ha dichiarato che il valore di 23 beni è stato "gonfiato in modo fraudolento" e che il suo ufficio ha scoperto più di 200 esempi di valutazioni ingannevoli. Tra questi beni figurano proprietà come Mar-a-Lago in Florida e l'attico di Trump in cima alla Trump Tower di Manhattan. L'azione legale mira a recuperare almeno 250 milioni di dollari di presunti guadagni impropri.

In una conferenza stampa James ha giocato con le parole: affermare di avere soldi che non si hanno - ha detto - equivale all'arte del furto (the art of steal) non all'arte dell'affare (the art of deal), citando il titolo del libro di memorie di Donald Trump del 1987.