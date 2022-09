Dopo il discorso di Putin esauriti i biglietti aerei per uscire dalla Russia e prezzi alle stelle

Dopo il discorso di Vladimir Putin, con l'annuncio stamane di voler richiamare 300 mila riservisti delle forze armate, si è registrato un grande aumento di richiesta di biglietti aerei per uscire dalla Russia e un immediato, forte rincaro dei prezzi. Come riferiscono i media a Belgrado, una delle poche città da tenere aperto il traffico aereo da e per la Russia, quasi tutti i voli sono pieni, e i pochi biglietti ancora disponibili hanno prezzi altissimi. Secondo la Tanjug, un'agenzia giornalistica pubblica, con base a Belgrado, il biglietto più economico per la tratta da Mosca a Istanbul - un volo notturno con Azerbaigian Airlinese con scalo a Baku, della durata di 13 ore, costava stamane 1.154 euro, più del doppio del prezzo normale, in mattinata i biglietti per tale volo erano ormai esauriti, come anche quelli per tutti gli altri voli verso Istanbul, Antalya, Tbilisi e Ierevan. Turchia, Georgia e Armenia sono tra i pochi Paesi verso i quali i cittadini russi possono ancora viaggiare con relativa facilità, senza prima dover ottenere un visto.