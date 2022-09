Draghi ai giovani sul clima: "Consapevole delle vostre aspettative, dobbiamo fare di più e meglio"

Dopo l’omaggio internazionale ricevuto ieri sera come “statista dell’anno” dalla Appeal of Conscience Foundation, continuano le iniziative di cui Mario Draghi è protagonista, in quella che rimarrà la sua ultima passerella mondiale da presidente del Consiglio. Il premier sta infatti parlando al secondo appuntamento del Youth4Climate, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (l’intervento del premier è atteso nella notte, intorno alle 3 italiane).

"Sono molto felice di essere tornato a Youth4Climate oggi. Durante l'evento dello scorso anno a Milano più di 400 giovani uomini e donne, provenienti da tutto il mondo, si sono riuniti per lavorare con i responsabili politici, per discutere il modo migliore per affrontare il cambiamento climatico. Questo incontro ha posto i giovani al centro del dibattito e in una posizione di forza per plasmare le discussioni alla COP26. Ha aiutato a canalizzare il sostegno per l'impegno dei giovani a livello locale, nazionale e internazionale” ha detto Draghi, precisando di essere “estremamente orgoglioso della leadership italiana in questa iniziativa, dell'Italia e di Roberto Cingolani”, il ministro della Transizione ecologica.

"Sono pienamente consapevole delle vostre aspettative e della vostra grande fame di cambiamento. Entrambi sono estremamente benvenuti: dobbiamo fare di meglio, più velocemente” continua il presidente del Consiglio ormai uscente, a pochi giorni dal voto nazionale. “Contiamo su di voi per aiutarci a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e ad attuare l'Accordo di Parigi. La vostra connessione con le comunità, la vostra capacità di trovare soluzioni innovative, la vostra determinazione a costruire società più sostenibili sono oggi più che mai necessarie”.