Mario Draghi: "La democrazia italiana è più forte dei nemici esterni e dei loro pupazzi prezzolati"

“No”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi risponde seccamente, con un monosillabo, alla cronista che, oggi in conferenza stampa, chiede se sia disposto a un nuovo mandato a palazzo Chigi. È forse anche per questo, perché non deve più tenere insieme una maggioranza parlamentare e non prevede di doverlo farlo nel prossimo futuro, che il premier non risparmia giudizi taglienti, in particolare (ma non solo) verso i partiti che il 20 luglio gli hanno negato la fiducia. Probabilmente è l'ultimo appuntamento con la stampa e, sbrigata insieme ai ministri Daniele Franco e Roberto Cingolani la parte tecnica di esposizione del decreto aiuti appena approvato, le domande sono a tutto campo.

Sul caso dei presunti fondi russi ai partiti, afferma con orgoglio: "La democrazia italiana è forte, non si fa battere dai nemici esterni, dai loro pupazzi prezzolati. Dobbiamo essere fiduciosi nella nostra democrazia. Non bisogna avere timore di qualunque voce. È chiaro che negli ultimi 20 anni il governo russo, come risulta da amplissime ricostruzioni internazionali, ha effettuato una sistematica opera di corruzione in molti settori, in Europa e negli Usa. Sono cose note, non c'è di che stupirsi". Spiega comunque di aver parlato al telefono con il segretario di Stato Usa Anthony Blinken: “Mi ha confermato l'assenza di forze politiche italiane nella lista di destinatari di finanziamenti russi oggetto dei lanci giornalistici di questi giorni. Poi si è anche riservato di verificare se ci fosse evidenza di finanziamenti in altri documenti a disposizione delle autorità americane, e si è impegnato a comunicarlo tramite canali istituzionali”. Stesso esito ha avuto oggi un contatto tra i servizi segreti italiani e gli omologhi statunitensi.

Restando in tema di Russia, dice senza mezzi termini che sulle sanzioni quella della Lega "è una visione che il Governo attuale non condivide", perché “le sanzioni funzionano, la propaganda russa ha cercato di dimostrare che non funzionano, non è vero. Bisogna continuare su quel fronte”. Sul sostegno all'Ucraina la frecciata è diretta fuor di dubbio a Giuseppe Conte, pur non nominato, e a quanto ha detto domenica scorsa a Mezz'ora in più su Rai3: “Non ci si può inorgoglire per l'avanzata ucraina quando si è votato contro l'invio di armi, si voleva che si difendessero a mani nude?”

Interpellato sul voto contrario degli europarlamentari di Lega e Fdi alla relazione sull'Ungheria di Orban, risponde un'altra volta con grande nettezza: "Noi abbiamo una certa visione dell'Europa, i nostri alleati sono Germania e Francia e altri Stati europei che difendono lo stato di diritto. Che cosa farà il prossimo governo non lo so però i partner si scelgono, oltre che sulla comunanza ideologica, sugli interessi degli italiani. Bisognerebbe chiedersi quali sono i partner che mi aiutano a proteggere meglio gli interessi degli italiani, chi conta di più tra questi partner. Datevi le risposte voi".

Ma non c'è solo la politica estera. Il decreto aiuti licenziato oggi avvia la mappatura delle concessioni balneari, e qui Draghi parla a Garavaglia, chiamandolo peraltro “il rappresentante della Lega” anziché ”ministro", e non sembra un caso: "Si sarebbe desiderato l'approvazione del decreto dopo le elezioni. Ma è un metodo che il governo non capisce molto, ci sono i bisogni dei cittadini su cui trovare risposta e fare le cose quando sono pronte. Con questo ragionamento avremmo fatto molto, molto meno”.

Il centrodestra ipotizza una revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) una volta al governo? “Si può rivedere ciò che non è stato bandito, e siccome è stato quasi tutto bandito, c'è poco da rivedere”, rintuzza il presidente del Consiglio, "se ci sono progetti che possono essere sostituiti con altri, non credo sia un problema. Ma affronterei la questione non come fatto ideologico ma pragmatico. Da quando il Pnrr ci è stato dato è cambiato tutto, ciò nonostante molti progetti sono andati avanti. Detto questo, non riesco a capire come possa diventare una questione così dirimente per il futuro politico del paese, ma sapete mi mancano un po' alcune percezioni... Quello che è stato fatto è stato fatto, non c'è grande possibilità di fare”.

E ancora, per il rigassificatore di Piombino, inviso a tutta la poltica locale e, a Roma, contrastato da Cinquestelle e sinistra, “sono stati fissati tempi certi”, perché è “una questione di sicurezza nazionale”. È “essenziale”, fa eco il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che ha rassicurato anche sugli stoccaggi di gas: “Sono all' 86,7, l'obiettivo era 90 a fine ottobre, siamo in anticipo. Oggi ho firmato una lettera a Snam di andare oltre, se riuscissimo ad arrivare a 92-93 avremmo maggior flessibilità nei momenti di massimo assorbimento invernale”.

Decreto da 14 miliardi, finanziato anche stavolta senza fare debito

Bonus una tantum da 150 euro per chi ha un reddito fino a 20mila euro annui, credito di imposta al 40% per le imprese ad alto consumo energetico, fondi per cinema, teatri, sport, sanità, enti locali. Sono le principali misure del decreto aiuti approvato oggi, finanziato grazie alle “maggiori entrate fiscali di questi mesi - spiega Draghi - prodotte dall'aumento dell'inflazione e dalla crescita. L'andamento dell'economia migliore delle aspettative ci consente di aiutare famiglie e imprese senza mettere a rischio i conti pubblici e causare tensioni sui mercati”. L'importo complessivo è 14 miliardi di euro che, ricorda il presidente del Consiglio, si aggiungono “ai 50 stanziati nei mesi scorsi. Nel complesso parliamo di una cifra superiore ai 60 miliardi di euro, pari al 3,5 per cento del pil. Una cifra che ci pone tra i paesi che hanno speso di più in Europa”. E anche qui non è mancato un inciso, anche stavolta indirizzato al Carroccio: "14 miliardi il decreto di oggi, 17 il decreto bis in corso di approvazione: arriviamo a un importo di circa 31 miliardi, che sembra rispondere perfettamente alla richiesta di scostamento di 30 miliardi, siamo lì… A meno che non si pensi a uno scostamento di 30 miliardi ogni mese".

Draghi nelle Marche

“Voglio prima di tutto esprimere il mio più profondo cordoglio per le vittime delle alluvioni nelle Marche", aveva detto il presidente del Consiglio prendendo la parola all'inizio della conferenza stampa, "e la vicinanza del governo e mia personale ai familiari e a tutti i feriti. Al momento contiamo 9 morti e 4 dispersi, ma purtroppo sono dati in evoluzione. Alla fine di questa conferenza stampa andrò nelle Marche per rendermi conto personalmente dell'accaduto e esprimere di persona la partecipazione di tutti noi. Il capo della protezione civile Fabrizio Curcio è sul luogo da stamattina, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza, è previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro per finanziare i primi interventi. Stamattina ho anche parlato con il presidente della Regione Acquaroli e ho assicurato che il governo farò tutto il necessario”.