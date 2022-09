Due italiani ai quarti di finale, anche Sinner batte Ivashka e va avanti negli Us Open

Vittoria per Jannik Sinner agli Us Open di New York. L'italiano, numero 13 del mondo, al termine di una battaglia batte al quinto set il bielorusso numero 73 del ranking Ilya Ivashka 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3. Per Sinner storico passaggio ai quarti di finale già conquistati da Matteo Berrettini.