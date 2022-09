Ed Sheeran, nuova accusa di plagio: "Thinking out loud" simile a "Let's get it on" di Marvin Gaye

Nuova accusa di plagio per Ed Sheeran. Dopo aver vinto la causa contro la sua ‘Shape of you’, il cantautore inglese dovrà tornare a difendersi in tribunale in una delle tre cause legali in cui si sostiene che il suo grande successo del 2014 "Thinking Out Loud" sia un plagio del classico di Marvin Gaye del 1973 "Let's Get It On".

Da quanto riferisce il sito della BBC, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Louis Stanton a Manhattan ha negato la richiesta del cantautore di archiviare la causa, in corso dal 2018, per violazione del copyright, intentata dalla Structured Asset Sales LLC (Sas), società che possiede una parte dei diritti del coautore di "Let's Get It On", Ed Townsend. Violazione per cui vengono richiesti a Sheeran 100 milioni di dollari. I suoi avvocati stanno contestando le accuse, sostenendo che i frammenti ritenuti "rubati" non sono tali da garantire una richiesta di violazione del copyright.