Elezioni politiche 2022, le grandi sfide all'uninominale

Quello delle politiche 2022 è stato anche il terreno delle sfide tra big. Da nord a sud, nei collegi uninominali, i candidati si sono affrontati a colpi di seggi.

Diversi i duelli significativi, molti in Lombardia, come quello tra la candidata di Fratelli d’Italia Isabella Rauti che ha battuto nel collegio di Sesto San Giovanni a Milano Emanuele Fiano, figlio di Nedo, scrittore sopravvissuto ad Auschwitz.

A Milano centro invece, a contendersi il seggio di Montecitorio l’ex ministro Giulio Tremonti per il centrodestra, sconfitto da Benedetto Della Vedova di + Europa candidato per il centrosinistra.

A Cremona a correre per Palazzo Madama l’economista Carlo Cottarelli, arruolato dal Pd e battuto dalla coordinatrice lombarda di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè.

Arriviamo a Bologna, dove Pierferdinando Casini per il centrosinistra ha vinto al Senato su Vittorio Sgarbi, candidato del centrodestra.

A Roma riflettori puntati sul duello tra gli ex alleati in corsa per palazzo Madama: Emma Bonino supera Carlo Calenda ma ad avere la meglio su entrambi è la candidata di centro destra Lavinia Mennuni.

Si è consumata in Campania invece la sfida tra ex compagni di partito. Al collegio uninominale della Camera di Napoli-Fuorigrotta, Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha vinto sul ministro degli esteri uscente Luigi Di Maio di Impegno Civico.

Arriviamo in Sicilia dove per la Camera troviamo la compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, affrontare e vincere a Marsala sull’ex pm antimafia Antonio Ingroia esponente di Italia sovrana e popolare.

Tra i leader che hanno corso e vinto all’uninominale c’è Silvio Berlusconi per il Senato a Monza, Giorgia Meloni alla Camera a L’Aquila.