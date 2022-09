Enrico Letta: "Opposizione istituzionale, la mia leadership finisce al prossimo congresso"

È la conferenza stampa più dura e amara da quando (14 marzo 2021) guida il Partito democratico. “Il secondo partito italiano e il primo partito d’opposizione”, come lo definisce più volte. Enrico Letta tira le faticose somme di una partita cominciata in salita e finita al di sotto delle aspettative. Parla davanti ai cronisti, il leader di “Italia democratica e popolare”, dopo una notte passata a snocciolare i dati, le cifre, la misura della sconfitta. Una notte in cui si materializza un risultato chiaro e netto, la vittoria del centro-destra; e prende corpo, nelle sue dimensioni inattese e non sperate, l’entità della disfatta. Il Pd non è più neanche ‘il partito della Ztl’: nel collegio di ‘Roma centro’ vince Lavinia Mennuni, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, che batte Emma Bonino, esclusa dal Parlamento. La Toscana, storica roccaforte rossa, passa al partito di Giorgia Meloni: 25,93% contro il 25,8% (meno di duemila voti di differenza, ma lo smacco c’è). Isabella Rauti, nel collegio di Sesto San Giovanni, si impone senza storia su Emanuele Fiano. Carlo Cottarelli, candidato ‘di bandiera’ dei dem, non ce la fa a Cremona (ma sarà recuperato in quota proporzionale). Enrico Letta annuncia “un’opposizione dura e intransigente”, lanciando una prospettiva sul proprio futuro e su quello del partito che ha guidato alle elezioni: “Faremo tutte le analisi, gli errori ci sono e ci sono stati, io faccio una scelta nell'interesse massimo di un partito che ha bisogno di avviare la costruzione della legislatura e convocare il congresso” dice quello che ormai sembra un segretario uscente. E aggiunge, sempre in riferimento al congresso: “Credo sia meglio convocarlo piuttosto che cominciare altre dinamiche che farebbero perdere tempo, è il mio gesto di amore verso il partito, la mia leadership finirà appena il congresso avrà individuato una nuova leadership”.

In una veloce disamina, Letta ricorda: “Ero tornato il 14 marzo con due obiettivi: tenere unito e salvare il Pd dalla disgregazione, preparare una legislatura prossima nella quale vincessero i valori progressisti e democratici. Il primo obiettivo è stato raggiunto: siamo una comunità viva, forte e il Pd è la principale forza di opposizione, lavoreremo per costruire” l'alternativa. Un’alternativa chiara, di valori e di idee; e Letta lo dice con parole nette: “Credo che il nostro Paese entri in giorni bui, l'opposizione sarà istituzionale ma quello che ci divide dalla destra che oggi ha vinto è profondo ed era bene che gli italiani lo sapessero. Gli italiani hanno fatto un'altra scelta, una scelta che rispetto ma ho assolutamente creduto in quello che ho detto: siamo fortemente alternativi a questa destra, vigileremo e saremo determinanti e intransigenti nel nostro essere italiani dentro l'Europa”.

C’è, ancora una volta, il richiamo alla “paura” nell’indicare la causa principale della sconfitta del Pd: “Quando si alzano le paure, la destra vince: è successo in Svezia, succede in Italia. La destra è stata brava a cogliere questo clima”. Poi, quasi un appello: “Sarebbe l'ultimo regalo alla destra e a Giorgia Meloni se le opposizioni andassero in ordine sparso, è molto importante che si riprendano le fila di relazioni che consentano di fare un'opposizione efficace”. Ma Letta non si risparmia qualche stoccata: “I numeri dimostrano che l'unico modo di battere la destra era il campo largo, ma non è stato possibile perchè alcuni interlocutori si sono sfilati […]. Sono molto amareggiato per l'esito della candidatura di Emma Bonino, il ‘fuoco amico’ di Calenda non lo ha permesso”.

