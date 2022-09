Svezia, centrosinistra avanti ma è testa a testa con centrodestra. Boom dei populisti antiimmigrati

Testa a testa in Svezia centrosinistra-centrodestra nei primi exit poll a chiusura seggi per il rinnovo del Parlamento di Stoccolma. Secondo i dati pubblicati dall'emittente pubblica SVT dopo la chiusura delle urne, il partito socialdemocratico al potere della premier Magdalena Andersson ha ottenuto la maggior parte dei voti nelle elezioni generali di oggi, con il 29,3% seguito dalla destra estrema di Jimmie Akesson al 20,5% che supera i Moderati di centrodestra al 18,8%.

La Andersson potrebbe quindi rimanere alla guida del Paese se sarà confermato che l'insieme dei partiti di centrosinistra che la hanno sostenuta non scenderà sotto il 50,3% che in media gli exit poll le attribuiscono a fronte del 48% al momento riportato dalle forze di opposizione di destra e centrodestra. Il voto ha visto un boom del partito populista anti-immigrazione Svedesi democratici, che ha promesso di intervenire su sparatorie e violenza delle gang che hanno fatto vacillare per molti il senso di sicurezza nel Paese, che secondo l'exit poll si attesterebbe al 20,5% contro il 13% del 2018 e potrebeb diventare il secondo partito svedese.

Anche se si tratterebbe del miglior risultato mai registrato per la formazione di estrema destra, nel quartier generale del partito la delusione è palpabile perché i sostenitori hanno realizzato che è improbabile che potranno formare una nuova coalizione di governo. Gli exit poll hanno un margine di errore dunque i risultati potranno essere considerati definitivi solo a conteggio effettuato. Sono otto i partiti in corsa per aggiudicarsi seggi nel Riksdag, cioè il Parlamento, che è composto da 349 seggi. Sono divisi in due blocchi: quattro partiti nel blocco di sinistra e altri quattro in quello conservatore. Secondo gli exit poll, il blocco di sinistra ha un leggero vantaggio su quello di destra, con 176 seggi contro 173.